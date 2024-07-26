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Сегодня, 07:42

Мацуев — о «Спартаке»: «Устал говорить о любимой команде со знаком минус»

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Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры красно-белых в новом сезоне.

«К сожалению, не видел матч с «Оренбургом», как всегда был на сцене, посмотрел только фрагменты. Так хочется всегда начать ярко. Но с командой, которая не ассоциируется со словом «гранд» вчистую проиграли по всем показателям. Привыкать к этому не хочется совершенно. Ничего приятного в этом нет. Не люблю говорить в пессимистическом настроении, когда у меня концертный график и поток счастья с выходом на сцену. Но вот моя любимая команда этого счастья, к сожалению, не добавляет. Ни сейчас, ни в прошлом сезоне. Давайте посмотрим, что получится, как будет работать селекционная служба. Пока печально все. Мне просто уже надоело говорить о «Спартаке» со знаком минус», — сказал Мацуев.

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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