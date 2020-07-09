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«Зениту» вручили золотые медали

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8 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Сочи» — 2:1. Питерцы празднуют победу в чемпионате. Фото ФК «Зенит»
8 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Сочи» — 2:1. Питерцы празднуют победу в чемпионате. Фото ФК «Зенит»
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В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей российской премьер-лиги сезона-2019/2020.

В среду «Зенит» в матче 27-го тура премьер-лиги обыграл «Сочи» (2:1), а после финального свистка на «Газпром Арене» состоялась церемония награждения чемпионов России. Футболисты и тренеры получили золотые медали.

Петербургская команда выиграла чемпионат России в шестой раз и стала первым обладателем обновленного трофея премьер-лиги. Клуб и болельщиков поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент РФС Александр Дюков, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Алексей Миллер, председатель Правления ПАО «Газпром»:

«В этом сезоне ситуация была непростой. Но клуб — вся команда и самая большая в стране армия болельщиков — показали свой боевой дух и еще раз доказали всем, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!»

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

«Все игроки действовали с запредельной мотивацией. Получилась упорная игра. Мы начали не так, как хотелось бы, пропустили мяч. И пришлось прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы добиться волевой победы. Очень нужная и важная победа. Мы не могли испортить себе праздник».

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