Журналист Андраде: «Представители «Зенита» вылетели в Лиссабон на переговоры по Нересу»

«Зенит» вылетел в Лиссабон для проведения переговоров по трансферу вингера «Бенфики» Давида Нереса, сообщает журналист Бруно Андраде.

По его информации, 26-летний бразилец хочет покинуть клуб, но не до конца уверен в переезде в Россию. Нерес ждет предложений от других клубов. Отмечается, что «Бенфика» не собирается способствовать переговорам.

22 августа португальский агент Паулу Барбоза заявил, что португальцы готовы продать Нереса в «Зенит» за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение в размере 45 миллионов евро за полузащитника. Издание A Bola отмечало, что сам игрок не собирается переходить в российский клуб.

В текущем сезоне Нерес провел 2 матча за «Бенфику» и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.