В «Зените» опровергли информацию о вылете представителей клуба на переговоры по Нересу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что представители клуба вылетают в Лиссабон для переговоров по переходу полузащитника Давида Нереса.

Ранее об этом сообщил журналист Бруно Андраде.

«Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности», — сказал Медведев «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.