«Зенит» вылетел на второй сбор без Кокорина

Нападающий Александр Кокорин не полетел на второй сбор «Зенита». Футболист отсутствует в списке игроков, которые отправятся в Испанию.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе ?? pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 29, 2020

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», так что руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».