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Сегодня, 19:01

«Зенит» впервые при Семаке проиграл два домашних матча за чемпионат

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

Питерцы за первые пять сезонов работы Сергея Семака потерпели только четыре домашних поражения в чемпионате.

В сезонах-2018/19 и -2019/20 три очка из Санкт-Петербурга увозил «Рубин», в сезоне-2021/22 — «Сочи», в сезоне-2022/23 — «Ахмат».

В нынешнем чемпионате зенитовцы уступили уже во второй раз: в августе успеха на «Газпром Арене» добилось «Динамо», в сентябре — «Локомотив».

Все домашние поражения «Зенита» в чемпионате при Сергее Семаке

Дата

Соперник

Счет

Голы

09.12.2018

Рубин

1:2

Паредес — Сорокин-2

24.10.2020

Рубин

1:2

Ерохин = Деспотович, Йевтич

03.10.2021

Сочи

1:2

Дзюба — Кассьерра, Терехов

05.11.2022

Ахмат

1:2

Мостовой — Харин, Конате

06.08.2023

Динамо

2:3

Бальбуэна, в свои ворота, Сергеев — Тюкавин-2, Грулев

24.09.2023

Локомотив

1:2

Кассьерра — Глушенков, Тикнизян

В девятый раз в XXI веке зенитовцы потерпели более одной домашней неудачи. Причем в сезонах-2011/12 и -2013/14 одно из поражений присуждалось сине-бело-голубым за пределами футбольного поля. Худшим остается чемпионат-2002, когда питерские болельщики увидели шесть побед гостевых команд.

Все чемпионаты в XXI веке, в которых «Зенит» проигрывал больше одного домашнего матча

Сезон

Тренеры

И

В

Н

П

Кому проиграли

2002

Юрий Морозов, Михаил Бирюков, Борис Раппопорт

15

4

5

6

Сатурн — 1:2, Спартак — 0:1, Динамо — 1:2, ЦСКА — 0:2, Ростсельмаш — 0:2, Крылья Советов — 1:2

2004

Властимил Петржела

15

8

2

5

Крылья Советов — 1:2, Локомотив — 0:2, Ростов — 0:1, ЦСКА — 0:3, Москва — 2:3

2008

Дик Адвокат

15

6

5

4

Рубин — 1:3, Спартак Нч — 3:4, Шинник — 1:3, ЦСКА — 1:3

2011/12

Лучано Спаллетти

22

12

8

2

ЦСКА — 0:3*, Спартак — 2:3

2012/13

Лучано Спаллетти

15

10

3

2

Рубин — 1:2, Терек — 0:2

2013/14

Лучано Спаллетти, Сергей Семак, Андре Виллаш-Боаш

15

10

3

2

Ростов — 0:2, Динамо — 0:3**

2015/16

Андре Виллаш-Боаш

15

9

4

2

Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3

2017/18

Роберто Манчини

15

9

3

3

Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Краснодар — 1:2

2023/24

Сергей Семак

4

2

0

2

Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2

* В сезоне-2011/12 поражение 0:3 от ЦСКА было засчитано «Зениту» за нарушение регламента.

** В сезоне-2013/14 поражение 0:3 от «Динамо» было засчитано «Зениту» за срыв матча выбежавшими на поле болельщиками.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Локомотив

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
3
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
9
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
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