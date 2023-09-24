«Факел» сыграет с «Рубином» в матче 9-го тура чемпионата России 25 сентября, в понедельник. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Факел» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.55 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Воронежа располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, в ее активе — 5 очков. Казанцы — на 15-м месте с 6-ю баллами.

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