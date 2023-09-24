Жена Карпина объяснила слова тренера о том, что он может уехать из России
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала слова мужа о том, что через три месяца он может покинуть Россию.
«Его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что еще пару раз так поездит — устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдет учиться», — приводит «РБ Спорт» слова Карпиной.
Она отметила, что слова тренера про отъезд из России были сказаны на эмоциях.
«Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Еременко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам», — добавила супруга тренера.
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.
Летом 2021 года Карпин был назначен главным тренером сборной России. Действующий контракт 54-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до августа 2024-го.
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5
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|3
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6
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|4
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|15-14
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7
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|3
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8
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|4
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|2
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9
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|8
|3
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|16-12
|12
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10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
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11
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|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
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12
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|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
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13
|Балтика
|9
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|6
|9-15
|7
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14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
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15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
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16
|Факел
|8
|1
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|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
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Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
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Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
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Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
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Факел – Рубин
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
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Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
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Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
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Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
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