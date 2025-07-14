«Зенит» победил «Войводину» во втором товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче — 2:0. Встреча с сербской командой прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Голы сине-бело-голубых забили Александр Соболев и Андрей Мостовой, который реализовал пенальти.

«Зенит» одержал вторую за два дня победу над «Войводиной». В воскресенье, 13 июля, питерская команда со счетом 7:1 разгромила соперника из Сербии.

Сине-бело-голубые завершили летние тренировочные сборы. В 1-м туре РПЛ сезона-2025/26 клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Ростова» 20 июля.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Войводина» (Сербия) — 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 52 (1:0). Мостовой — с пенальти, 64 (2:0).

«Зенит»: Денис Адамов, Арсен Адамов, Дркушич, Алип, Горшков, Михайлов (Шиленок, 81), Ахметов (Ерохин, 46), Мостовой, Шилов (Кондаков, 62), Лусиано, Соболев.