«Оренбург» — ЦСКА: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Оренбург» и ЦСКА сыграют в 1-м туре чемпионата России в понедельник, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

21 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Ключевые события и результат игры «Оренбург» — ЦСКА можно отслеживать в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

В чемпионате России-2024/25 оренбуржцы заняли 15-е место с 19 очками и вылетели из РПЛ. Однако за несколько дней до старта сезона из состава участников премьер-лиги по решению РФС выбыл «Торпедо», и «Оренбург» вернулся в высший дивизион.

Армейцы в прошлом сезоне набрали 59 очков и финиширвали третьими.