«Ахмат» — «Рубин»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Рубин» проведут матч в 1-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Рубин» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

В чемпионате России-2024/25 грозненцы заняли 14-е место с 25 очками и попали в стыковые матчи на вылет. За право выступать в высшем дивизионе «Ахмат» боролся с «Уралом» и по итогам двух встреч победил со счетом 3:2.

Казанцы в турнирной таблице РПЛ финишировали седьмыми с 45 очками.