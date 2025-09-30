Игнашевич назвал Глушенков самым сильным футболистом чемпионата России

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова самым сильным игроком РПЛ.

«Мне кажется, самый сильный футболист у нас — это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, также должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи», — приводит слова Игнашевича Odds.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт футболиста с петербургским клубом истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.