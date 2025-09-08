«Зенит» во время октябрьской паузы может сыграть с клубом из Турции

Как стало известно «СЭ», «Зенит» во время октябрьской паузы в РПЛ может провести товарищеский матч с турецким клубом.

Ранее издание El Comercio сообщало, что соперником питерцев 11 или 12 октября станет испанский «Овьедо». Такой вариант был, но уже отпал.

В апреле «Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с турецким «Фенербахче».

«Зенит» и «Фенербахче» провели между собой пять матчей: в 2019 году в плей-офф Лиги Европы петербуржцы оказались сильнее по сумме двух встреч — 4:1. В 2023-м команды провели два контрольных поединка: в Стамбуле была зафиксирована ничья 2:2, а в Санкт-Петербурге победу одержал «Зенит» в серии пенальти. 15 ноября 2024 года команды снова встречались в Стамбуле — российский клуб уступил со счетом 1:2.