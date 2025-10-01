Суд Москвы отказал экс-жене Мамаева в разделе апартаментов его отца

Суд отклонил иск бывшей жены полузащитника Павла Мамаева Аланы Мамаевой, которая требовала признать совместно нажитой недвижимостью апартаменты его отца, сообщает РИА «Новости».

Мамаева настаивала, что футболист приобрел апартаменты и два машиноместа в период брака и на деньги, полученные в браке. Все это он оформил в собственность отца. После его смерти собственность перешла матери Мамаева Ольге. Бывшая жена подала в суд Москвы иск с требованием признать недействительным договор долевого участия в части оформления прав на отца Павла Мамаева.

Хамовнический суд Москвы отказал Алане Мамамевой, она обжаловала решение в апелляции, но безуспешно.

Отмечается, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по просьбе представителя Мамаева из-за сведений, составляющих коммерческую тайну.

В апреле 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака.