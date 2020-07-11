«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом», Лунев получил травму
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном.
В составе хозяев отличился хавбек Олег Иванов на 6-й минуте игры. Спустя 16 минут счет сравнял форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.
В конце первого тайма форвард Эмилиано Ригони был удален с поля после того, как ему показали вторую желтую карточку.
На 86-й минуте матча голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение и был заменен на Михаила Кержакова.
«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
Голы: Иванов, 6 (1:0). Дриусси, 22 (1:1).
«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков (Ильин, 59), Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Бериша, 59).
«Зенит»: Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Прохин, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Ригони, Дриусси (Малком, 66).
Предупреждения: Ригони, 9. Исмаэл, 87.
Удаление: Ригони, 34.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болотенков, Еремин (оба — Москва).
ВАР: Еськов. Аверьянов (оба — Москва).
11 июля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».