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«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом», Лунев получил травму

11 июля 2020, 20:28
11 июля. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 1:1. Денис Глушаков. Фото ФК «Ахмат»
11 июля. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 1:1. Денис Глушаков. Фото ФК «Ахмат»
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«Ахмат» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном.

В составе хозяев отличился хавбек Олег Иванов на 6-й минуте игры. Спустя 16 минут счет сравнял форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.

В конце первого тайма форвард Эмилиано Ригони был удален с поля после того, как ему показали вторую желтую карточку.

На 86-й минуте матча голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение и был заменен на Михаила Кержакова.

«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Ахмат» — «Зенит» — 1:1 (1:1)

Голы: Иванов, 6 (1:0). Дриусси, 22 (1:1).
«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков (Ильин, 59), Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Бериша, 59).

«Зенит»: Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос (Шамкин, 90+6), Осорио, Прохин, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Мусаев, Ригони, Дриусси (Малком, 66).

Предупреждения: Ригони, 9. Исмаэл, 87.

Удаление: Ригони, 34.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Болотенков, Еремин (оба — Москва).

ВАР: Еськов. Аверьянов (оба — Москва).

11 июля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Зенит

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