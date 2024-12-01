«Зенит» уступает «Крыльям Советов» после первого тайма

«Зенит» проигрывает «Крыльям Советов» по итогам первого тайма домашнего матча 17-го тура РПЛ — 1:3.

У хозяев гол забил Максим Глушенков. У гостей отметился дублем Иван Сергеев, еще один мяч на счету Ивана Олейникова.