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Сегодня, 17:37

«Зенит» уступает «Крыльям Советов» после первого тайма

Руслан Минаев
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«Зенит» проигрывает «Крыльям Советов» по итогам первого тайма домашнего матча 17-го тура РПЛ — 1:3.

У хозяев гол забил Максим Глушенков. У гостей отметился дублем Иван Сергеев, еще один мяч на счету Ивана Олейникова.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Крылья Советов
Максим Глушенков и&nbsp;Иван Сергеев. «Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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