«Зенит» — «Урал»: Сергеев открыл счет в матче
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил на 76-й минуте матча с «Уралом» в 21-м туре РПЛ — 1:0.
Клаудиньо забежал по правому флангу и выполнил подачу в штрафную, Сергеев опередил Бегича и головой переправил мяч в угол ворот.
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|12
|5
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|
4
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|5
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|35
|
5
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|10
|5
|5
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|
6
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|
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|20
|2
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|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
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|
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
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|
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Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
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Торпедо М
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|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4
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