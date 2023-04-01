«Зенит» — «Урал»: Сергеев открыл счет в матче

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил на 76-й минуте матча с «Уралом» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

Клаудиньо забежал по правому флангу и выполнил подачу в штрафную, Сергеев опередил Бегича и головой переправил мяч в угол ворот.