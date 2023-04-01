Камоцци: «Вероятнее всего, для «Спартака» борьба за чемпионство закончена»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на ничью московского клуба с «Ахматом» в матче 21-ого тура РПЛ (0:0).

«После ничьи «Спартака» с «Ахматом» москвичам будет тяжело догнать «Зенит». Вероятнее всего, для красно-белых борьба за чемпионство закончена», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Спартак» занимает 3-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. Перед 21-м туром преимущество «Зенита» над красно-белыми составляло 8 очков.