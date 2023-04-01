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В «Ахмате» прокомментировали ничью со «Спартаком»: «Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество»

В «Ахмате» отреагировали на ничью со «Спартаком»
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» ничейный результат команды в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Команда сыграла так, как могла на сегодняшний день. Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество. Кто говорит, что «Ахмат» приехал отстаивать ничью, тот пускай покопается в причинах. У нас вышло пять человек в стартовом составе, который соблюдают пост, ничего не едят и не пьют, это сказывает на физических кондициях. У нас много травмированных игроков, на замены выходили люди, которые провели 2-3 тренировки перед игрой. Кто так говорит, тот плохо разбирается в ситуации. Нам тяжело было противостоять «Спартаку», но команда проявила характер. Результатом, по тому, как складывалась игра, мы довольны», — сказал Айдамиров «СЭ».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.

ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Локомотив

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