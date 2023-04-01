В «Ахмате» прокомментировали ничью со «Спартаком»: «Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал для «СЭ» ничейный результат команды в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Команда сыграла так, как могла на сегодняшний день. Мы довольны результатом, ребята бились, проявили мужество. Кто говорит, что «Ахмат» приехал отстаивать ничью, тот пускай покопается в причинах. У нас вышло пять человек в стартовом составе, который соблюдают пост, ничего не едят и не пьют, это сказывает на физических кондициях. У нас много травмированных игроков, на замены выходили люди, которые провели 2-3 тренировки перед игрой. Кто так говорит, тот плохо разбирается в ситуации. Нам тяжело было противостоять «Спартаку», но команда проявила характер. Результатом, по тому, как складывалась игра, мы довольны», — сказал Айдамиров «СЭ».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.