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«Зенит» — «Урал»: онлайн трансляция матча в 19.00

17:30
«Зенит» примет «Урал» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
«Зенит» примет «Урал» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Урал»
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В субботу, 5 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команда из Екатеринбурга ни разу в своей истории не обыгрывала «Зенит». В матче первого круга команды разошлись ничьей — 1:1.

Следить за матчем «Зенит» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Урал»

Зенит — Урал

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