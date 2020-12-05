Семак — о матче с «Уралом»: «День, когда для нас все сложилось благоприятно»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1). В воротах чемпионов Росси впервые с июля сыграл Андрей Лунев.
— Почему сыграл Лунев? Чье это решение?
— Совместное решение, но окончательное — за мной. Луневу тоже нужно давать практику, чтобы он набирал форму. К Кержакову нет претензии, но меня беспокоило выгорание, которое есть. Миша играет очень много без замен. Ему нужно было дать передышку, этим и вызвано решение. По Кузяеву и Ерохину — то же самое, они играли очень много. Воспользовались возможностью заменить тех, кого могли.
— Что произошло с «Уралом»? Он так много обычно не пропускает.
— Я могу говорить о своей команде. Чтобы создать момент, нужно постараться. Ребята старались. Может, на первых минутах не все было хорошо с реализацией, с нацеленностью. Когда забили первый мяч, раскрепостились. День, когда все благоприятно сложилось для нас, не все — для «Урала». Мы были просто сильнее.
(Гоша Чернов)
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