Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1). В воротах чемпионов Росси впервые с июля сыграл Андрей Лунев.

— Почему сыграл Лунев? Чье это решение?

— Совместное решение, но окончательное — за мной. Луневу тоже нужно давать практику, чтобы он набирал форму. К Кержакову нет претензии, но меня беспокоило выгорание, которое есть. Миша играет очень много без замен. Ему нужно было дать передышку, этим и вызвано решение. По Кузяеву и Ерохину — то же самое, они играли очень много. Воспользовались возможностью заменить тех, кого могли.

— Что произошло с «Уралом»? Он так много обычно не пропускает.

— Я могу говорить о своей команде. Чтобы создать момент, нужно постараться. Ребята старались. Может, на первых минутах не все было хорошо с реализацией, с нацеленностью. Когда забили первый мяч, раскрепостились. День, когда все благоприятно сложилось для нас, не все — для «Урала». Мы были просто сильнее.

(Гоша Чернов)