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Дзюба вернулся в состав «Зенита». Форвард — капитан в матче с «Уфой»

17:45
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Стали известны составы «Зенита» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.

Первый матч после зимнего перерыва проведет форвард питерцев Артем Дзюба. Игрок пропустил начало весенней части сезона из-за травмы, сегодня он выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

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