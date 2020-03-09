Дзюба вернулся в состав «Зенита». Форвард — капитан в матче с «Уфой»
17:45
Стали известны составы «Зенита» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.
Первый матч после зимнего перерыва проведет форвард питерцев Артем Дзюба. Игрок пропустил начало весенней части сезона из-за травмы, сегодня он выйдет на поле с капитанской повязкой.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.