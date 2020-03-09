Стали известны составы «Зенита» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.

Первый матч после зимнего перерыва проведет форвард питерцев Артем Дзюба. Игрок пропустил начало весенней части сезона из-за травмы, сегодня он выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.