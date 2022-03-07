«Зенит» — «Уфа»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ
Матч 20-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» начнется в 16.30
В понедельник, 7 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Последняя очная встреча соперников завершилась вничью — 0:0.
Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Зенит» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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