В понедельник, 7 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Последняя очная встреча соперников завершилась вничью — 0:0.

Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Зенит» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.