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«Краснодар» — «Урал»: Ильин удвоил преимущество хозяев

Нападающий «Краснодара» Ильин забил мяч в матче с «Уралом»
Карен Саркисян
Корреспондент

«Краснодар» встречается с «Уралом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».

На 65-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Владимир Ильин.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Краснодара».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

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ФК Урал
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
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 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
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8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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 2 : 2
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