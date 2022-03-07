«Краснодар» — «Урал»: Ильин удвоил преимущество хозяев
Нападающий «Краснодара» Ильин забил мяч в матче с «Уралом»
«Краснодар» встречается с «Уралом» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча проходит на стадионе «Краснодар».
На 65-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Владимир Ильин.
Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Краснодара».
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|
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|
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|
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|
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|
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|4
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|18
|
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|19
|3
|7
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
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|
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Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
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Реми Кабелла
Краснодар
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Рифат Жемалетдинов
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|5
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
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