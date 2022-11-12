«Торпедо» — «Зенит»: Клаудиньо увеличил преимущество питерцев

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отметился голом в матче 17-го тура РПЛ против «Торпедо».

Во втором тайме он увеличил преимущество питерцев — 2:0.

Отметим, что бразилец начал матч в запасе и вышел на замену.

Кроме гола он также отметился голевой передачей в этой встрече.