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Судейство

Сегодня, 13:40

Жабченко вызван на сбор ВАР. Этот судья возобновит карьеру?

Судья Жабченко вызван на сбор для подтверждения лицензии ВАР
Александр Бобров
Шеф-редактор

42-летний Анатолий Жабченко работает на сборе в Сочи, куда он прилетел для подтверждения лицензии ВАР. Есть вероятность, что он возобновит карьеру, прерванную в конце октября 2021-го.

Этот рефери, работавший в качестве видеоассистента в РПЛ и судьи в ФНЛ, был отстранен от судейства и не получал назначений до конца прошлого года. Предположительно, это было связано с рядом его решений в играх первой лиги.

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