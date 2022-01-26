Жабченко вызван на сбор ВАР. Этот судья возобновит карьеру?

42-летний Анатолий Жабченко работает на сборе в Сочи, куда он прилетел для подтверждения лицензии ВАР. Есть вероятность, что он возобновит карьеру, прерванную в конце октября 2021-го.

Этот рефери, работавший в качестве видеоассистента в РПЛ и судьи в ФНЛ, был отстранен от судейства и не получал назначений до конца прошлого года. Предположительно, это было связано с рядом его решений в играх первой лиги.