«Зенит» — «Спартак»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» победил «Спартак» в Winline матче тура — 2:0. В игре 21-го тура чемпионата России сине-бело-голубые реализовали два пенальти.

45-я минута. Соболев — с пенальти — 1:0

81-я минута. Дуран — с пенальти — 2:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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