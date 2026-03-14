«Спартак» — о поражении от «Зенита»: «Уступаем в серии пенальти»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала поражение от «Зенита» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли благодаря двум голам с пенальти — в конце первого тайма забил Александр Соболев, а на 81-й минуте отличился Джон Дуран.

«Уступаем «Зениту» в серии пенальти — 0:2», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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