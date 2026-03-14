«Зенит» благодаря двум голам с пенальти обыграл «Спартак»

«Зенит» на своем поле победил «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ — 2:0.

Хозяева забили оба гола с пенальти. В конце первого тайма одиннадцатиметровый реализовал экс-форвард красно-белых Александр Соболев. На 81-й минуте свой дебютный гол за «Зенит» с пенальти забил Джон Дуран.

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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