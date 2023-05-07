«Зенит» — «Спартак»: против Мартинса сфолили. Почему этого не увидел Кукуян?

На 82-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (3:2) арбитр Павел Кукуян не увидел, что Дмитрий Чистяков с нарушением правил остановил продвижение Кристофера Мартинса в зенитовской штрафной площади.

«Зенит» — «Спартак».

«Зенит» — «Спартак».

Судье потребовалась помощь видеоассистентов Сергея Иванова и Андрея Образко. Только после этого и просмотра повторов рефери исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку.