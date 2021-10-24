«Зенит» — «Спартак»: Клаудиньо удвоил преимущество хозяев
«Зенит» забил второй мяч в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
На 28-й минуте отличился Клаудиньо. Он забил красивым ударом в девятку из-за пределов штрафной.
Счет матча — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Первый гол в активе Сердара Азмуна.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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