Аршавин: «Когда выигрываешь, редко скандалы случаются. Тедеско нервничает»
19:36
Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Специалист оказался в центре скандала после игры с «Сочи» (0:1) и мог получить дисквалификацию уже на игру с петербуржцами, но РФС отложил рассмотрение дела.
— Когда ты выигрываешь, редко какие скандалы случаются. Тедеско нервничает, видит, что «Спартак» натужно очки набирает, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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