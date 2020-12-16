Аршавин: «Когда выигрываешь, редко скандалы случаются. Тедеско нервничает»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Специалист оказался в центре скандала после игры с «Сочи» (0:1) и мог получить дисквалификацию уже на игру с петербуржцами, но РФС отложил рассмотрение дела.

— Когда ты выигрываешь, редко какие скандалы случаются. Тедеско нервничает, видит, что «Спартак» натужно очки набирает, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»