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«Зенит» согласовал с игроками понижение зарплаты на 50 процентов на два месяца

14:24
«Зенит». Фото ФК «Зенит»
«Зенит». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» договорился о снижении зарплаты футболистам команды на 50 процентов в апреле-мае из-за пандемии коронавируса, cообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.

Из-за пандемии коронавируса все российские футбольные соревнования до 31 мая. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8171651

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