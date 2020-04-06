«Зенит» согласовал с игроками понижение зарплаты на 50 процентов на два месяца

«Зенит» договорился о снижении зарплаты футболистам команды на 50 процентов в апреле-мае из-за пандемии коронавируса, cообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургского клуба Александра Медведева.

Из-за пандемии коронавируса все российские футбольные соревнования до 31 мая. По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.