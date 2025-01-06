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Сегодня, 04:35

Тихий: «У нас традиция праздновать Новый год в кругу семьи»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Пари НН» и «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, какие новогодние традиции соблюдает.

— Не 31-го, но нет-нет, а в баню разочек схожу, — приводит слова Тихого «РБ Спорт». — Традиция у нас праздновать Новые года в кругу семьи. Никуда особо не ездим, отмечаем дома. За столом, как раньше. Мы сохраняем эту историю — елочка стоит, «Оливьешечка» — неправильное питание. Еще на столе салат «Мимоза», яички, «Мясо по-капитански» — индейка или курица, не помню, а сверху картошка и все это дело запекается с сыром.

— Красная, черная икра?

— Черная — нет. Красная в яички кладется. Еще «Крабовый салат». Наша российская классика.

— Майонезная.

— Да! Причем, у нас дома с женой майонеза нет. А к маме приезжаем на Новый год, вообще без проблем, ничего страшного. День-два — ничего не случится, при том, что уже 1-2 января ты тренируешься, все улетит.

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Тихий
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
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5
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6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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8
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9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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