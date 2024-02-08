«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого, Кассьерра оформил хет-трик

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче в Кубке равноправия — 6:0.

У питерцев хет-трик оформил Матео Кассьерра, по голу забили Педро, Дуглас Сантос и Густаво Мантуан.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Шанхай Шэньхуа» (Китай) — 6:0 (2:0)

Голы: Педро, 2 (1:0). Кассьерра, 43 (2:0). Кассьерра, 46 (3:0). Дуглас Сантос, 54 (4:0). Кассьерра, 60 (5:0). Мантуан, 82 (6:0).

«Зенит»: Адамов (Москвичев, 78), Марио Фернандес (Черный, 78), Дуглас Сантос (Бардачев, 77), Эракович, Нино, Барриос (Ахметов, 69), Вендел, Клаудиньо (Ду Кейрос, 69), Артур (Мантуан, 69), Педро, Кассьерра.