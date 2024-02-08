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8 февраля, 18:53

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого, Кассьерра оформил хет-трик

Руслан Минаев
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Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче в Кубке равноправия — 6:0.

У питерцев хет-трик оформил Матео Кассьерра, по голу забили Педро, Дуглас Сантос и Густаво Мантуан.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Шанхай Шэньхуа» (Китай) — 6:0 (2:0)

Голы: Педро, 2 (1:0). Кассьерра, 43 (2:0). Кассьерра, 46 (3:0). Дуглас Сантос, 54 (4:0). Кассьерра, 60 (5:0). Мантуан, 82 (6:0).

«Зенит»: Адамов (Москвичев, 78), Марио Фернандес (Черный, 78), Дуглас Сантос (Бардачев, 77), Эракович, Нино, Барриос (Ахметов, 69), Вендел, Клаудиньо (Ду Кейрос, 69), Артур (Мантуан, 69), Педро, Кассьерра.

Товарищеские матчи. Клубы.
08 февр, 17:00. ()
Зенит
6:0
Шанхай Шэньхуа
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
22
101
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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