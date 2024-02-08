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8 февраля, 18:47

«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Оренбург»

Сергей Разин
корреспондент
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8 февраля. «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Оренбург» (4:1).
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» в товарищеском матче в обыграло «Оренбург» со счетом 4:1.

В составе московской команды отличились Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, реализовавший пенальти, Денис Боков и Бителло. У оренбуржцев гол на счету Николая Титкова, который также реализовал 11-метровый удар.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Оренбург» — 4:1 (1:0)

Голы: Гладышев, 8 (1:0). Фомин, 52 — с пенальти (2:0). Титков, 66 — с пенальти (2:1). Боков, 75 (3:1). Бителло, 85 (4:1).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бессмертный (Майсторович, 80), Зайдензаль (Цесь, 46), Лепский (Исаев, 46), Назаренко (Макаров, 60), Окишор (Фомин, 46), Гладышев (Тюкавин, 60), Бабаев (Бителло, 46), Чупаев (Боков, 60), Смелов.

«Оренбург»: Кеняйкин (Ходанович, 60), Полуяхтов, Прохин (Хотулев, 60), Башич, Перес (Гойкович, 60), Сидоров (Гогличидзе, 46), Михайлов (Марин, 60), Вера (Титков, 60), Гюрлюк (Томпсон, 60), Воробьев (Обухов, 60), Мансилья (Мартынов, 60).

Предупреждение: Полуяхтов, 32.

8 февраля.

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
6
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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