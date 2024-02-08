«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Оренбург»

«Динамо» в товарищеском матче в обыграло «Оренбург» со счетом 4:1.

В составе московской команды отличились Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, реализовавший пенальти, Денис Боков и Бителло. У оренбуржцев гол на счету Николая Титкова, который также реализовал 11-метровый удар.

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«Динамо» — «Оренбург» — 4:1 (1:0)

Голы: Гладышев, 8 (1:0). Фомин, 52 — с пенальти (2:0). Титков, 66 — с пенальти (2:1). Боков, 75 (3:1). Бителло, 85 (4:1).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бессмертный (Майсторович, 80), Зайдензаль (Цесь, 46), Лепский (Исаев, 46), Назаренко (Макаров, 60), Окишор (Фомин, 46), Гладышев (Тюкавин, 60), Бабаев (Бителло, 46), Чупаев (Боков, 60), Смелов.

«Оренбург»: Кеняйкин (Ходанович, 60), Полуяхтов, Прохин (Хотулев, 60), Башич, Перес (Гойкович, 60), Сидоров (Гогличидзе, 46), Михайлов (Марин, 60), Вера (Титков, 60), Гюрлюк (Томпсон, 60), Воробьев (Обухов, 60), Мансилья (Мартынов, 60).

Предупреждение: Полуяхтов, 32.

8 февраля.