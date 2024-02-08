Точилин рассказал о турнирных перспективах «Динамо» в РПЛ

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что думает о турнирных перспективах московского «Динамо» в этом сезоне в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Теоретически «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство, отрыв от лидеров не такой большой. Дальше все будет зависеть от того, в каком состоянии команды выйдут после зимнего перерыва. Будет интересно понаблюдать за тем, что и как сложится», — цитирует Точилина Legalbet.