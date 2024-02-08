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8 февраля, 19:13

Точилин рассказал о турнирных перспективах «Динамо» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что думает о турнирных перспективах московского «Динамо» в этом сезоне в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Теоретически «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство, отрыв от лидеров не такой большой. Дальше все будет зависеть от того, в каком состоянии команды выйдут после зимнего перерыва. Будет интересно понаблюдать за тем, что и как сложится», — цитирует Точилина Legalbet.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://legalbet.ru/news/tochilin-dinamo-mozhet-vklinitsya-v-borbu-za/
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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