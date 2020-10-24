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«Зенит» — «Рубин»: все голы матча

17:35
Игроки «Зенита» празднуют забитый мяч. Фото ФК «Зенит»
Игроки «Зенита» празднуют забитый мяч. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» принимает «Рубин» в матче 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

1:0, Александр Ерохин.

1:1, Джордже Деспотович.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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