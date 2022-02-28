«Зенит» — «Рубин»: Юри Алберто забил дебютный мяч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Для бразильца это дебютный гол за «Зенит». Также он проводит первый матч в РПЛ.

Алберто откликнулся на передачу с фланга и аккуратно головой переправил мяч в ворота Юрия Дюпина.