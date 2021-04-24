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«Зенит» — «Ротор»: Малком удвоил преимущество питерцев

17:45
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«Зенит» удвоил преимущество в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». На 56-й минуте гол забил Малком. Счет стал 2:0.

Зенит — Ротор

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