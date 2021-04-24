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«Зенит» — «Ротор»: вратарь не фолил на Дриусси. Пенальти не назначен правильно

17:50
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор». 24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор». 24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор».
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор».
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На 28-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, не квалифицировав действия их вратаря Йосипа Чондрича как нарушение правил.

В том эпизоде произошло единоборство голкипера волгоградцев с Себастьяном Дриусси, Чондрич сыграл в мяч, затем произошел контакт ноги зенитовца с бедром соперника.

(Александр Бобров)

24 апреля. Санкт-Петербург. "Зенит" — "Ротор".
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор».
24 апреля. Санкт-Петербург. "Зенит" — "Ротор".
24 апреля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ротор».
Зенит — Ротор

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