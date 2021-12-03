Комбаров: «Спартак» не может выиграть в РПЛ шесть матчей подряд, пора бы уже»
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«Я жду от «Спартака» завтра только победы. Команда не может выиграть в чемпионате России шесть матчей подряд, пора бы уже. Без разницы в какой форме находится «Ахмат» и сколько травмированных, нужно выходить и побеждать. Да, следующий матч у красно-белых будет с «Легией» в Лиги Европы, но про это нужно забывать. «Спартак» идет на 10 место, это никуда не годится. Нужно срочно исправлять ситуацию», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4-го декабря. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю