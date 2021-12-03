Комбаров: «Спартак» не может выиграть в РПЛ шесть матчей подряд, пора бы уже»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«Я жду от «Спартака» завтра только победы. Команда не может выиграть в чемпионате России шесть матчей подряд, пора бы уже. Без разницы в какой форме находится «Ахмат» и сколько травмированных, нужно выходить и побеждать. Да, следующий матч у красно-белых будет с «Легией» в Лиги Европы, но про это нужно забывать. «Спартак» идет на 10 место, это никуда не годится. Нужно срочно исправлять ситуацию», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится завтра, 4-го декабря. Начало — в 17:00 по московскому времени.