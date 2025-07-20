«Зенит» — «Ростов»: сине-бело-голубые сравняли счет

«Зенит» сравнял счет в матче 1-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:1.

На 67-й минуте мяч в ворота ростовчан отправил нападающий Матео Кассьерра. Этот гол стал 46-м для 28-летнего футболиста в РПЛ.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».