Источник: Осинькин может сменить Морено на посту главного тренера «Сочи»

Испанец Роберт Морено может покинуть пост главного тренера «Сочи», сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство южного клуба рассматривает возможность увольнения 47-летнего специалиста в случае неудачных результатов команды в начале сезона-2025/26. Отмечается, что основным кандидатом на замену Морено является Игорь Осинькин, который в мае покинул «Крылья Советов» и остается без работы.

В субботу, 19 июля, «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 1-го тура РПЛ.

Морено тренирует сочинскую команду с декабря 2023 года. Под его руководством «Сочи» вылетел из РПЛ перед сезоном-2024/25, но спустя год вернулся в высший дивизион.