«Ахмат» — «Рубин»: Садулаев и Даку выйдут на поле с первых минут матча

«Ахмат» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Келиано, Конате, Мансилья.

Запасные: Ульянов, Магомедов, Уциев, Сидоров, Гаибов, Шатара, Швец, Якуев, Гаджиев, Мелкадзе, Самородов.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Безруков, Нижегородов, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Апшацев, Чумич, Юкич, Мукба, Васильев.