«Зенит» — «Ростов»: почему Дзюба перебивал пенальти?
21:23
Во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) арбитр Сергей Карасев принял верное решение, назначив повторный 11-метровый удар в ворота гостей.
В том моменте он получил сигнал, скорее всего, от первого ассистента Антона Аверьянова, что голкипер ростовчан Егор Бабурин до удара Артема Дзюбы сошел с линии ворот, вышел вперед, сократил расстояние до бившего и в итоге парировал удар.
В такой ситуации по правилам игры пенальти следует повторить. Именно такой вердикт и вынес судья. (Александр Бобров)
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