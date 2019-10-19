Во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) арбитр Сергей Карасев принял верное решение, назначив повторный 11-метровый удар в ворота гостей.

В том моменте он получил сигнал, скорее всего, от первого ассистента Антона Аверьянова, что голкипер ростовчан Егор Бабурин до удара Артема Дзюбы сошел с линии ворот, вышел вперед, сократил расстояние до бившего и в итоге парировал удар.

В такой ситуации по правилам игры пенальти следует повторить. Именно такой вердикт и вынес судья. (Александр Бобров)

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