«Зенит» — «Ростов»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ

«Зенит» и «Ростов» встретятся в 1-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 июля. Начало игры на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

20 июля 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» также ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Ростов» можно в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 17.30 мск, за полчаса до стартового свистка. Смотреть игру также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» из ретрансляции эфира «Матч ТВ» (по платной подписке).

Сине-бело-голубые в сезоне-2024/25 финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 66 очками, отстав от чемпиона «Краснодара» на 1 очко. У ростовчан 39 очков и восьмое место.