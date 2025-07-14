РФС опубликовал список судей РПЛ сезона-2025/26

Российский футбольный союз (РФС) представил список судей РПЛ сезона-2025/26. В него вошли 28 арбитров (23 в основном списке, 5 — в резервном) и 34 помощника судьи.

Отмечается, что 43 арбитра из списка могут работать на матчах чемпионата России в качестве видеопомощников.

В число главных судей вошли Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Евгений Буланов (Саранск), Егор Егоров (Нижний Новгород), Ранэль Зияков (Набережные Челны), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Сергей Карасев (Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Иван Сараев (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), Инал Танашев (Нальчик), Владислав Целовальников (Астрахань), Сергей Цыганок (Калининград), Сергей Чебан (Москва), Михаил Черемных (Пермь), Артем Чистяков (Азов), Павел Шадыханов (Москва), Рафаэль Шафеев, (Волгоград).

В резервном списке Юрий Карпов (Петрозаводск), Артур Федоров (Петрозаводск), Антон Фролов (Москва), Вера Опейкина (Сочи) и Максим Перезва (Раменское).

Помощники судьи: Максим Белокур (Владивосток), Денис Березнов (Москва), Александр Богданов (Верея), Андрей Болотенков (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург), Алексей Ермилов (Москва), Михаил Иванов (Костромаг), Ярослав Калиниченко (Пермь), Екатерина Курочкина (Малаховка), Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Дмитрий Мосякин (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Андрей Образко (Ставрополь), Артем Перов (Москва), Денис Петров (Астрахань), Арам Петросян (Бронницы), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону), Станислав Попков (Петрозаводск), Дмитрий Сафьян (Москва), Евгений Синянский (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар), Хамид Талаев (Грозный), Александр Туркин (Астрахань), Андрей Филипкин (Екатеринбург), Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область).