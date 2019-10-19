РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» — «Ростов»: Барриос забил шестой гол в ворота гостей

20:58
Теги:

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос забил шестой гол своей команде в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Сердар Азмун протащил мяч через полполя, после чего сделал передачу на колумбийца, который сблизи расстрелял вратаря гостей Егора Бабурина.

Зенит — Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир