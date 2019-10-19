Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос забил шестой гол своей команде в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Сердар Азмун протащил мяч через полполя, после чего сделал передачу на колумбийца, который сблизи расстрелял вратаря гостей Егора Бабурина.

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