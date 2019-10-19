«Зенит» — «Ростов»: Барриос забил шестой гол в ворота гостей
20:58
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос забил шестой гол своей команде в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом». Сердар Азмун протащил мяч через полполя, после чего сделал передачу на колумбийца, который сблизи расстрелял вратаря гостей Егора Бабурина.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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