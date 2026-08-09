«Зенит» — «Родина»: гости сравняли счет

«Родина» сравняла счет в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:1.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Гол на 59-й минуте встречи забил нападающий гостей Артур Гарибян. Изначально главный судья Игорь Капленков не засчитал гол, указав на фол «Родины» в атаке, но изменил решение после вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.